Le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) a réclamé lundi que "tous les protagonistes", "sans exception", du dossier du crash du vol Rio-Paris d'Air France en 2009 "soient renvoyés devant le tribunal correctionnel". "Il nous importe que toute la vérité soit faite sur les circonstances de l'accident et que toutes les responsabilités soient mises en lumière par les juges. Pour ce faire, il nous apparaît indispensable que tous les protagonistes du dossier, sans exception, soient renvoyés devant le tribunal correctionnel", déclare Vincent Gilles, vice-président du SNPL, cité dans un communiqué du syndicat. Le 1er juin 2009, le vol AF447 s'était abîmé dans l'océan Atlantique. Les 228 passagers et membres d'équipage, de 34 nationalités différentes, avaient péri dans l'accident de cet avion Airbus A330, le plus meurtrier de l'histoire de la compagnie française. Air France et Airbus ont été mis en examen en 2011 pour "homicides involontaires". Le 18 février dernier, les juges d'instruction chargés de l'enquête ont annoncé aux parties qu'ils avaient terminé leurs investigations. Le parquet de Paris doit prendre ses réquisitions, avant que les juges ordonnent un renvoi en correctionnelle ou un non-lieu pour la compagnie aérienne et le constructeur aéronautique, ou le renvoi d'un seul des deux mis en examen. Le SNPL dit attendre "avec impatience" la tenue d'un procès. "Car, si l'enquête technique a permis d'aboutir très rapidement à la mise en oeuvre de correctifs techniques (changement des sondes Pitot notamment) et de nouvelles procédures pour les équipages (formation des pilotes), les conclusions successives des différents rapports d'experts ont suscité de nombreuses incompréhensions au sein de notre profession et des parties civiles", explique le syndicat des pilotes dans son communiqué. Le point de départ de la catastrophe avait été le givrage en vol de sondes Pitot, qui avait conduit à un dérèglement des mesures de vitesse de l'Airbus A330 et qui avait désorienté les pilotes jusqu'au décrochage de l'appareil. Mais l'établissement des responsabilités dans cet enchaînement fatal fait l'objet d'une bataille d'experts. Les familles des victimes craignent de voir Airbus s'appuyer sur l'ultime contre-expertise, qui accable les pilotes, pour échapper aux poursuites.