KLM soutient TU Delft dans la conception de l'avion du futur

On sait KLM engagée dans la réduction de son empreinte écologique. La compagnie vient d'ailleurs de s'engager pour dix ans dans la production en Europe et l'achat de biocarburant produit à base de déchets. Elle voit toutefois cela comme une solution à court terme, l'avenir résidant dans les nouvelles technologies et les nouveaux concepts. Elle a décidé de parier sur celui de l'université de technologie de Delft.



TU Delft est partie de deux concepts, l'aile volante et le fuselage ovale, pour proposer le sien : un avion long-courrier en forme de V (qui permet une réduction de la surface par rapport à l'aile volante) avec une cabine intégrée aux ailes et deux moteurs à l'arrière, qu'elle a baptisé le...