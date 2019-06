Les aéroports russes porteront les noms de personnes illustres

Les aéroports de Russie porteront désormais les noms de poètes, savants ou peintres illustres, en plus de leur nom classique, en application d'un décret du président Vladimir Poutine publié vendredi. Ainsi, à Moscou, seront respectivement ajoutés aux noms de l'aéroport international Cheremetievo celui du grand poète russe Alexandre Pouchkine, de l'aéroport Domodedovo celui du savant et philosophe Mikhaïl Lomonossov et de l'aéroport Vnoukovo celui du légendaire constructeur aéronautique Andreï Tupolev. Cheremetievo s'est déclaré dans un communiqué "fier" de porter le patronyme d'Alexandre Pouchkine, estimant que "ce nom sera un élément important de l'identité nationale pour des millions de passagers russes et étrangers qui viennent à Moscou". Un monument à la mémoire de ce poète et écrivain russe sera également inauguré dans un terminal de cet aéroport le 5 juin, à la veille du 220e anniversaire de la naissance de Pouchkine, selon la même source. L'aéroport d'Astrakhan (sud-ouest) portera le nom du peintre Boris Koustodiïev, l'aéroport de Mourmansk (nord-ouest) celui du dernier tsar russe Nicolas II, tandis que l'aéroport de Samara (Volga) prendra celui de Sergueï Korolev, le père de la conquête spatiale soviétique. Parmi d'autres personnages célèbres dont les noms seront portés par les aéroports russes figurent Pierre le Grand, le créateur du tableau périodique des éléments Dmitri Mendeleev, le peintre Ivan Aïvazovski ou encore l'écrivain russe Anton Tchekhov. Le décret présidentiel entre en vigueur dès le jour de sa publication.