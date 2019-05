En images : Six Airbus en formation avec la Patrouille de France pour les 50 ans du groupe aéronautique

Étaient ainsi présents un A220-300, un A320neo, un A330-900, un A350-1000, un A380 et l'un des deux Beluga XL de l'avionneur, accompagnés des 8 Alphajet de la PAF.



Le passage à basse altitude programmé au-dessus des pistes de Blagnac a été annulé pour cause de mauvaises conditions météorologiques, mais les 6 appareils d'Airbus ont bien volé en formation avec la Patrouille de France.Étaient ainsi présents un A220-300, un A320neo, un A330-900, un A350-1000, un A380 et l'un des deux Beluga XL de l'avionneur, accompagnés des 8 Alphajet de la PAF.Airbus célèbre l'accord du Bourget du 29 mai 1969 entre le ministre français des Transports Jean Chamant et le ministre ouest-allemand des Affaires économiques Karl Schiller pour lancer les travaux de développement de l'A300.L'avionneur européen a livré son 12 000e appareil commercial le 20 mai dernier, un A220-100 aux couleurs de la compagnie Delta Air Lines.