Bombardier se renforce à Londres avec F/LIST

Plus que des points sur les programmes en cours, Ebace est devenu depuis quelques années l'occasion pour les constructeurs de parler des améliorations de leur offre de soutien. Lors de l'édition 2019, qui s'est tenue du 21 au 23 mai à Genève, Bombardier n'a pas fait exception à la règle avec l'annonce du renforcement de ses capacités sur l'aéroport d'affaires de Londres-Biggin Hill. Le constructeur canadien est ainsi en train d'y établir un atelier de remise en état et de réparations d'intérieurs, en partenariat avec la société autrichienne F/LIST, spécialiste de la conception et l'aménagement de cabine d'avions d'affaires.



Ce nouvel atelier prendra place au sein des installations actuelles de Bombardier à Biggin Hill. Son emprise sera réduite avec...