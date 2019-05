Airbus revient sur ces cinq décennies avec une nouvelle rubrique dédiée sur son site Internet sur laquelle une histoire sera publiée chaque jour pendant 50 jours consécutifs (du 29 mai au 17 juillet) pour retracer les différentes activités du groupe, notamment pour ses avions commerciaux, ses hélicoptères, l'espace et la défense, tout en mettant en lumière les personnes et les innovations qui ont participé au succès du géant européen.



Pour Guillaume Faury, PDG du groupe aéronautique européen, « l'histoire d'Airbus, faite d'ambition et de progrès, a été une vitrine de l'intégration européenne. En cinq décennies, nous avons réuni des entreprises d'aviation civile et de défense sur l'ensemble du continent. Depuis 50 ans, nous avons été les pionniers de nombreuses fois grâce à la passion et à l'innovation, transformant le secteur et aidant à faire progresser la société. Airbus est une histoire d'hommes et de femmes incroyables, une histoire de grandes réalisations dans le passé et, surtout, dans le futur. »



La rubrique spéciale des 50 ans d'Airbus est accessible à l'adresse :

