SAS creuse sa perte au deuxième trimestre et abaisse ses prévisions

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mardi avoir subi de lourdes pertes au deuxième trimestre, pénalisée par une grève des pilotes fin avril, et abaisse ses prévisions pour l'année. Le transporteur a essuyé une perte nette de 933 millions de couronnes suédoises (87,1 millions d'euros) à l'issue du second trimestre (février-avril) de son exercice décalé, contre une perte de 349 millions de couronnes à la même période un an plus tôt. Tandis que sa marge opérationnelle (EBIT), toujours négative, a perdu 7,3 points, à -11,1%, sa perte avant impôts (EBT) a elle plus que doublé par rapport au deuxième trimestre 2018, à 1,2 milliard, touchée par une grève des pilotes, le renchérissement du kérosène et la faiblesse de la couronne suédoise, a fait valoir le groupe. Le 3 mai, les pilotes SAS avaient annoncé mettre fin à une grève d'une semaine ayant touché quelque 4.000 vols et plus 370.000 passagers, après un accord avec le transporteur aérien sur leurs conditions de travail. La majeure partie des vols intérieurs mais aussi des liaisons européennes et long-courrier de SAS avaient été perturbés par le mouvement social suivi depuis le 26 avril par plus de 1.400 pilotes en Suède, au Danemark et en Norvège. "Les répercussions de la grève sur le résultat avant impôt sont estimées à 650 millions de couronnes, dont 430 millions pour les cinq derniers jours du deuxième trimestre", a annoncé SAS dans son rapport trimestriel. La perte avant impôts publiée dans le rapport mardi ne prend pas en compte la poursuite de la grève les premiers jours du mois de mai, comptant pour le troisième trimestre. Le chiffre d'affaires de la compagnie a toutefois progressé de 2,7% par rapport à l'année dernière, à la même période, à 10,2 milliards. Pour le reste de l'année, SAS, qui prévoyait jusqu'à maintenant un résultat avant impôts et éléments non récurrents "positif", indique "qu'il sera difficile d'atteindre un résultat dans le vert. Peu après l'ouverture de la Bourse de Stockholm mardi, l'action perdait 5,1% à 13,9 couronnes dans un marché en baisse de 0,21%. Depuis fin avril et le début de la grève, l'action SAS a perdu plus de 20%.