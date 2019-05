Les Airbus A330neo de Delta se préparent aux traversées du Pacifique

Delta Air Lines a réceptionné le 23 mai son tout premier A330-900, l'un des 35 A330neo attendus par la compagnie américaine. Il s'agit de fait aussi du premier A330neo livré en Amérique du Nord. Le ferry-flight vers Atlanta, hub principal de Delta, a par ailleurs été réalisé avec un carburant constitué d'un mélange de Jet-A1 standard et de carburéacteur synthétique.



Le nouvel appareil est configuré avec une cabine quadriclasse de 281 sièges : 29 en cabine Delta One, 28 en Premium Select (la nouvelle vraie classe économique premium de la compagnie), 56 en Comfort+ et 168 en classe économique standard. L'appareil dispose d'une connectivité à haut débit de type 2Ku (Gogo).



Fait marquant, Delta a décidé de baser ses premiers exemplaires sur l'aéroport de Seattle-Tacoma pour les déployer sur des lignes transpacifiques à destination de Shanghai (Pudong), Séoul (Incheon) et Tokyo (Narita). Ils viennent de fait ainsi remplacer des 767-300ER déployés sur des lignes particulièrement longues, avec de très sensibles gains opérationnels à la clé.



Airbus rappelle d'ailleurs que l'A330-900 affiche une consommation par siège 25% inférieure à celle des appareils concurrents de précédente génération, d'une part bien sûr par l'apport des Trent 7000 de Rolls-Royce mais aussi par les modifications aérodynamiques introduites sur la famille d'A330 remotorisés d'Airbus (nouvelles extrémités de voilure, carénage de jonction de voilure, canoës, nacelles zero-splice, Mno portée à Mach 0.83...).



Delta Air Lines est un important client des appareils de l'avionneur européen avec plus de 265 Airbus en flotte. La compagnie d'Atlanta aligne aujourd'hui près de 200 monocouloirs de la famille A320, mais aussi 42 A330ceo (-200 et -300) et 13 A350-900. Elle opère aussi avec 12 A220-100 d'Airbus Canada. Plus de 270 appareils figurent par ailleurs au backlog de l'avionneur, dont 100 A321neo.



La compagnie américaine devient le cinquième opérateur mondial de la famille A330neo, après TAP, Air Sénégal, Air Mauritius et Azul. Viendront très prochainement s'ajouter les compagnies Lion Air et Aircalin.