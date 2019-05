Avianca Brasil clouée au sol

Avianca Brasil ne vole plus. Après avoir réduit ses opérations au gré des saisies de ses avions depuis quatre mois, la compagnie brésilienne a été clouée au sol par l'ANAC. L'agence brésilienne de l'aviation civile a ordonné la suspension des vols par mesure de précaution à partir du 24 mai et jusqu'à ce que la compagnie puisse prouver qu'elle est capable d'assurer son programme en toute sécurité. L'ANAC précise qu'elle a devancé une décision similaire d'Avianca Brasil.



En difficulté depuis un an, Avianca Brasil s'était placée sous la protection d'une loi sur les faillites au mois de décembre pour restructurer ses activités. Elle avait notamment prévu de réduire ses effectifs de 900 personnes et de mettre une partie de...