World Fuel Services va fournir les jets d'affaires de Strasbourg en carburant

WFS annonce avoir remporté un contrat avec l'aéroport de Strasbourg, qui lui confie la conception, la construction et la mise en service d'une installation de carburant Jet A1 dédié à l'aviation d'affaires. Les travaux de construction doivent débuter rapidement, pour une mise en service prévue d'ici mai 2020.



World Fuel Services prévoit d'ériger deux réservoirs de 50 m3 et une installation en libre-service, ainsi que de mettre en place un camion de 20m3. La société américaine assurera également la formation de l'équipe mise-bord de Flying Group - qui a remporté l'appel d'offres FBO - et la maintenance des équipements.



World Fuel Services souligne que le trafic affaires se développe sur la plateforme de Strasbourg, notamment en lien avec la présence du Parlement européen. C'est pourquoi elle cherche à se doter d'installations dédiées à ce type d'opérations.



Thomas Dubus, président du directoire de l'aéroport, explique quant à lui que Strasbourg met un accent particulier sur le développement de ses services envers l'aviation d'affaires, ayant donc lancé un appel d'offres pour un FBO mais prévoyant aussi la fourniture de hangars et la mise en place d'une installation de MRO pour l'aviation d'affaires.