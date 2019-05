Il faut sauver le RF-84F Thunderflash de Charles Noetinger !

« J'ai bien connu Charles Noetinger car nous étions tous les deux de la même promotion de l'Ecole de l'Air. Par la suite, il a choisi, comme je l'ai fait moi-même, la 33ème escadre de reconnaissance qui, à l'époque, était stationnée à Lahr en RFA. Notre avion d'armes était alors le RF-84F, un appareil mythique qui, pour tous ceux qui l'ont piloté, est resté cher à leur coeur et ce pour deux raisons : la première est que c'était pour nous le premier avion d'armes "sérieux ", ensuite parce que cette grosse machine était très en avance sur son temps car elle était équipée de certains moyens de guidage comme le "MSQ" ainsi que du ravitaillement en vol. De plus cet appareil avait de très bonnes qualités de vol et il était très sûr. Charles en est tombé amoureux, amour qu'il a concrétisé en acquérant puis en entretenant avec soin un exemplaire.



J'ai été pendant plus de sept ans président du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget et je sais le respect que l'on doit avoir pour les collections qui retracent la vie de notre aéronautique ainsi que celle de tous ceux qui s'y sont consacré toujours avec passion. Il serait, me semble-t-il, préjudiciable que les éléments de la collection de Charles, qui comprend bien d'autres éléments que le RF, soient dispersés et tombent dans des mains qui n'auraient pas la volonté - ou les moyens - de préserver ce précieux patrimoine ».





© Cabinet Osenat

Charles Noetinger, pilote de chasse dans sa première vie, est issu de la promotion 1956 « Le Cong » de l'Ecole de l'Air à Salon de Provence. Il rejoint la 33e escadre de reconnaissance avant de quitter l'armée de l'air. Cupidon, porté par ses ailes malicieuses, plante une flèche dans le coeur de l'aviateur qui décide de s'occuper de son domaine viticole avec son épouse. La passion pour l'aviation ne l'a néanmoins jamais quitté, si bien qu'il crée un musée dédié à l'aéronautique afin de transmettre sa passion. Un étrange concours de circonstances le ramène à ses premières amours lorsqu'il découvre une épave de Republic RF-84F "Thunderflash" lors d'un voyage en Italie. Il ne se résigne pas à laisser à l'abandon l'avion sur lequel il a volé durant cinq ans, totalisant plus de 1 000 heures de vol à son bord. Charles Noetinger met alors tout en oeuvre pour récupérer cet appareil qui arrive à Perpignan en juillet 1976. Un hangar initialement conçu pour abriter du matériel agricole se transforme alors en musée. D'autres appareils le rejoignent peu à peu, tous chargés d'histoire : un Fouga Magister, un de Havilland "Vampire", mais aussi un Morane Saulnier 733 "Alcyon". Ces avions grandeur nature côtoient également des maquettes à l'échelle 1/200 réalisées par Charles Noetinger lui-même. Une passion qu'il a commencée dès son plus jeune âge et qui, au fil du temps, enrichit le Mas Palegry et permet de relater la grande histoire de l'aviation.





© Musée de Mas Palegry



© Musée de Mas Palegry

Chaque objet, précieusement conservé jusqu'à présent, retrace une tranche de vie, une anecdote où la passion s'est transmise de génération en génération. L'histoire du hublot de Leduc 010 N°2 ? Le pilote d'essai Jean Sarrail a raconté sur son lit d'hôpital comment il put être évacué grâce à ce hublot après son crash. Charles Noetinger se porte le garant de leur amitié en recevant ce précieux cadeau dont la valeur sentimentale n'a pas de prix. Tout comme la maquette de soufflerie du Durandal qui a été sauvée de la destruction par Pierre Maulandi dit « Tito ». Les pilotes ainsi que les visiteurs se retrouvent au bar du prototype de l'Airbus A300 où ils racontent leurs anecdotes autour d'un verre de vin issu directement du producteur. Aviation et vignoble font bon ménage car le verre de l'amitié soude les passionnés, tous grades et nationalités confondus. C'est ainsi qu'un jour, un Allemand visite le musée du Mas Palégry et offre en pleurant une photographie de son père engagé dans la Luftwaffe. Quarante ans plus tard, deux pilotes se retrouvent à discuter devant cette même photo. L'un est allemand et l'autre britannique et chacun a volé pendant la Seconde guerre mondiale. La discussion se poursuit toute la journée autour du bar de l'A300. L'alchimie de ce musée naît de ces rencontres fortuites, liant ainsi les invités par une passion commune.



Marc Noetinger, l'un de ses fils, se souvient : « Une véritable "base secrète" où vinrent André Turcat, Jean Sarrail, Pierre Maulandi dit "Tito", Marcel Tixador ... Ces pilotes d'essais qui nous firent rêver lors de leur passage au musée. Et tant d'autres, plus ou moins connus, issus de tous métiers de l'aéronautique : pilotes de chasse ou de ligne, mécaniciens, ingénieurs, hommes, femmes... écrivains, dessinateurs de bandes dessinées, peintres de l'air, photographes ... et sans oublier... Jacques Noetinger », à qui la Patrouille de France doit son nom.



Toutes ces anecdotes ont construit l'histoire de ce musée privé qui recevait dans les belles années de nombreux visiteurs. La passion de Charles Noetinger a suscité de nombreuses vocations comme par exemple celle du photographe et auteur Rémy Michelin. Grâce à la générosité et la bienveillance de Charles Noetinger, Rémy a pu réaliser son rêve en volant avec la Patrouille de France. Avant de s'envoler en place arrière pour son vol mythique, le jeune photographe s'était entraîné à bord du RF 84 F, portant masque à oxygène, harnais et appareil photo pour se familiariser au cockpit étroit d'un avion de chasse.



Le pilote d'essai André Turcat, dont la renommée n'est plus à démontrer, était un habitué du musée, et venait régulièrement rendre visite à son ami pour déguster le vin local tout en relatant ses vols.



Marc Noetinger se remémore : « Du Musée de l'aviation du Mas Palégry sont nées des vocations... Dans un hangar de 450m² fabriqué en parpaing et en tôle, sobre de par sa destination agricole, se dégageait une âme, celle de son fondateur mais aussi de toutes ces personnes de passage qui rêvèrent en revoyant ces vieilles machines dans leur jus, à l'état brut, mais vivantes par leur vécu... une histoire racontée en toute simplicité, pleine d'anecdotes, d'où émanaient de magnifiques échanges ! Je vivais dès mon plus jeune âge "l'Etoffe des héros" en direct ! ».



Charles Noetinger a pris son dernier envol le 11 juillet 1995. Sans aucune aide extérieure et grâce à la seule bonne volonté de ses enfants, le musée a survécu 43 ans. Mais la collection de Charles Noetinger sera dispersée pour être vendue aux enchères le samedi 1er juin. Les estimations des biens, pour certains des dons de personnalités illustres de l'aviation, atteignent déjà des sommes exorbitantes. Le RF-84F n'a malheureusement pas échappé à la vente et il faut désormais sauver le RF 84 F et conserver le souvenir de Charles Noetinger et de son amour de l'aviation.



Catalogue disponible sur le site du Cabinet Osenat.





© Cabinet Osenat



