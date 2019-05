Air Tanzania : un deuxième Dreamliner et les premières lignes intercontinentales cette année

Air Tanzania a entamé depuis octobre 2016 un plan quinquennal de relance, qui prévoit l'augmentation progressive de son réseau et la modernisation de sa flotte. En dépit des challenges opérationnels, la compagnie 100% étatique est résolue à devenir un transporteur de premier rang en Afrique. Rencontre avec Ladislaus Matindi , son CEO.



Ladislaus Matindi a pris les commandes d'Air Tanzania en septembre 2016. A ce moment, la compagnie comptait trois appareils dont deux Q400 et un Q300 de Bombardier.

Trois ans plus tard, il se félicite de la croissance de la flotte, qui a doublé. En décembre 2018, Air Tanzania a pris livraison de son premier Airbus A220-300, devenant au passage la première compagnie africaine à exploiter cet appareil....