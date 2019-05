EBACE 2019 : Bombardier s'en remet à sa gamme Global

Alors que ses appareils commerciaux sont dans la tourmente, Bombardier tente de se rassurer avec ses avions d'affaires. Plus précisément, le constructeur canadien s'appuie sur le renouvellement de sa famille haut de gamme Global pour sortir la tête de l'eau. Il a profité du salon Ebace, qui se tient du 21 au 23 mai à Genève en Suisse, pour faire le point sur ses programmes Global 5500 et 6500, lancés il y a tout juste un an et actuellement en cours de développement.



Le principal motif de satisfaction vient du Global 6500. Une fois n'est pas coutume, l'avionneur est dans les temps et l'avion se rapproche de sa certification. Michel Ouellette, vice-président principal de la Gestion de programmes et...