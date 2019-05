Le Praetor 600 d'Embraer complète sa collection de certifications

Le Praetor 600 n'est pas venu à Ebace les mains vides. A la veille de l'ouverture officielle du salon européen de l'aviation d'affaires, qui se tient du 21 au 23 mai à Genève, Embraer a annoncé que son biréacteur d'affaires avait obtenu sa certification de la part des autorités américaine (FAA) et européenne (EASA). Elles viennent s'ajouter à l'homologation brésilienne, obtenue auprès de l'ANAC il y a tout juste un mois.



Appareil de gamme super-moyenne, le Praetor 600 a été lancé il y a sept mois lors de la conférence de la NBAA, équivalent américain d'Ebace. Une célérité de développement que n'a pas manquée de saluer Michael Amalfitano, PDG d'Embraer Executive Jets : « Un peu plus de six mois après son lancement et ses débuts, le Praetor 600 a déjà dépassé ses objectifs de certification, augmentant les attentes quant au jet super-moyen idéal. »



Il faut néanmoins rappeler que le Praetor 600 est avant tout un dérivé du Legacy 500, entré en service en 2014 avec déjà la prétention de redéfinir le segment. Le lancement du Praetor tend à prouver que cet objectif n'a pas été atteint.



Son petit frère, le Praetor 500 - lui-même dérivé du Legacy 450 - doit être certifié et entrer en service au troisième trimestre de cette année.



Ces deux nouveaux avions doivent permettre à Embraer de redynamiser quelque peu ses ventes. Face à une reprise plus lente que prévue, l'avionneur brésilien n'avait livré que 91 avions d'affaires l'an dernier, alors qu'il prévoyait initialement une fourchette de 105 à 125 appareils. En 2019, il vise entre 90 et 110 livraisons.