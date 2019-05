La Suisse révise certains paramètres de l'appel d'offres pour son aviation de combat

Le Conseil fédéral a tranché le 15 mai sur deux aspects ayant trait à l'appel d'offres pour renouveler l'aviation de combat des forces aériennes suisses. Si le principe du programme Air2030 reste le même, en revanche, le volume et la répartition des offsets vont être modifiés, ainsi que les modalités du référendum et l'enveloppe budgétaire. La procédure d'acquisition fera l'objet d'un « arrêté de planification », dont une première mouture devra être présentée par le DDPS (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports) au Conseil fédéral « au mois de septembre au plus tard ».



« Le Conseil fédéral est d'avis que l'attente de la population pour statuer sur l'acquisition dans un...