EasyJet quadruple ses pertes et reste prudente face au Brexit

La compagnie aérienne britannique EasyJet a fait état vendredi de pertes quadruplées au premier semestre 2018-2019 et reste prudente pour le reste de l'année à cause de conditions de marché défavorables, liées notamment au Brexit. Le groupe a dévoilé une perte après impôts de 218 millions de livres (250 millions d'euros), bien plus élevée que celle enregistrée un an plus tôt (54 millions de livres), selon un communiqué. Ces résultats ne sont pas une surprise puisque le groupe avait prévenu début avril des difficultés du premier semestre. La perte avant impôts, à 272 millions de livres, est ainsi conforme à ce qu'il prévoyait alors (275 millions). Un an plus tôt, la compagnie avait par ailleurs profité des difficultés de certains de ses concurrents, avec la faillite de Monarch et les annulations de vols de Ryanair. Le premier semestre de l'exercice comptable d'EasyJet, qui s'étend d'octobre à mars, est traditionnellement une période peu porteuse pour le transport aérien, contrairement aux saisons touristiques du printemps et de l'été. "Les performances d'EasyJet ont été conformes aux attentes au premier semestre", souligne le directeur général Johan Lundgren. Il s'est dit "heureux" que la compagnie ait transporté 41,6 millions de clients, soit 13% de plus sur un an, "malgré des conditions de marché plus difficiles". Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 7% à 2,3 milliards de livres (2,6 milliards d'euros). EasyJet a néanmoins souffert plus que d'habitude du fait de nombreux facteurs, évoquant la persistance de l'impact négatif des incertitudes du Brexit et du ralentissement économique en Europe. Résultat, les avions sont moins pleins, d'autant que la concurrence fait rage sur le court-courrier européen, ce qui se traduit par une pression sur les marges. Les compagnies aériennes qui ont déjà publié leurs résultats pour le début d'année ont toutes évoqué un marché difficile en Europe, ce que soit IAG (British Airways), Lufthansa ou Air-France-KLM. Ce contexte devrait encore peser au second semestre et EasyJet s'attend à une légère baisse du revenu par siège, même si la compagnie maintient inchangées ses prévisions pour 2019 qui sont similaires à ce que prévoit le marché. EasyJet s'attarde également pour le premier semestre sur les effets de l'intégration d'une partie de l'activité de l'ex-Air Berlin qui ont augmenté ses capacités mais entraîné une pression sur les prix, ou encore sur les coûts liés aux perturbations à l'aéroport londonien de Gatwick en décembre en raison de vols de drones. Ces perturbations à Gatwick lui ont coûté 15 millions de livres. Dans le même temps, la compagnie a pâti d'une hausse des prix du kérosène, ce qui lui a coûté environ 140 millions de livres de plus d'un an sur l'autre. Le marché réservait de son côté un bon accueil à la publication, relevant que le groupe s'attend à une baisse de son coût par siège, une bonne nouvelle pour les marges. Le titre grimpait de 3,39% à 1.006,00 pence vers 09H30 GMT à la Bourse de Londres. "Alors que les incertitudes du Brexit devraient finir par se dissiper, la maîtrise des coûts est synonyme de bénéfices à long terme", souligne George Salmon, analyste chez Hargeaves Lansdown.