StandardAero mise sur la France pour les turbopropulseurs

Les incertitudes créées par les changements de propriétaires et de noms de ces dernières années ne semblent pas affecter le dynamisme actuel du centre de MRO de Gonesse, aujourd'hui détenu par StandardAero. Un an et demi après son rachat (voir encadré), le site francilien sort d'une année pleine sur le plan opérationnel et financier, et devrait voir son activité continuer à se développer. Son propriétaire américain vient ainsi d'annoncer le 7 mai le renforcement de ses capacités sur site et mobiles, le renouvellement de ses licences avec Pratt & Whitney Canada et de son accord avec Daher, et a confirmé plusieurs embauches.



La principale nouveauté parmi les annonces de StandardAero à Gonesse est la mise en place d'un centre...