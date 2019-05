La Suède gardera ses Gripen C/D au-delà de 2025

La commission de la Défense a publié un livre blanc évoquant les enjeux et les perspectives à venir pour la politique de Défense de la Suède sur la période 2021-2025. Le rapport est notamment assorti de recommandations concernant les matériels utilisés par les forces armées. Le document, qui a été présenté au ministre de la Défense Peter Hultqvist, propose d'augmenter le budget du ministère, avec une réévaluation progressive de 5 milliards de couronnes (quasiment 465 millions d'euros) par an entre 2022 et 2025, afin d'atteindre les 84 milliards de couronnes annuelles (environ 7,8 milliards d'euros), soit 1,5% du PIB, à partir de 2025.



La composante chasse suédoise va assurer la transition entre le Gripen C/D et le Gripen E...