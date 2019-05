Saab se renforce aux Etats-Unis

Saab renforce sa présence aux États-Unis, en annonçant l'ouverture d'un nouveau site - dont la construction doit débuter en 2020 - portant ainsi à cinq le nombre d'États dans lequel l'industriel suédois sera présent, le siège se situant à Syracuse, dans l'État de New-York. C'est la ville de West Lafayette, dans l'Indiana, qui a été sélectionnée, entre autres en raison d'un partenariat dans la R&D avec l'université de Purdue.



L'avionneur suédois va ainsi investir 37 millions de dollars et prévoit la création de 300 emplois, afin de soutenir des activités d'ingénierie, mais aussi de production et l'assemblage final de sections du futur avion d'entraînement de l'US Air Force, pour lequel l'industriel a conclu un partenariat avec Boeing. Quant aux domaines de recherche avec l'université, ils concernent les systèmes autonomes, les capteurs et l'intelligence artificielle.



Boeing et Saab ont été sélectionnés en septembre 2018 par le Pentagone pour concevoir et produire le remplaçant du T-38 Talon, actuellement utilisé par l'US Air Force pour la formation des futurs équipages. Le marché global est évalué à 9 milliards de dollars, un premier contrat de développement de 813 millions de dollars comprend la production de cinq avions et de sept simulateurs. Le programme prévoit la livraison de 351 appareils.