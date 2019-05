Airbus A320ceo : le dernier V2500 civil d'IAE bientôt monté sous aile

Une page se tourne chez International Aero Engines (IAE). Le consortium dirigé par Pratt & Whitney confirme au Journal de l'Aviation qu'il vient d'assembler le dernier V2500 dédié à un Airbus de la famille A320. Une cérémonie s'est également déroulée à Colomiers, où sont préparés et intégrés moteurs et nacelles (Collins Aerospace), pour célébrer l'événement.



Le dernier ensemble est destiné à équiper le dernier A321ceo de Wizz Air. La compagnie hongroise avait quarante A321 en commande et va désormais recevoir exclusivement des A321neo d'Airbus (184 en commande dont deux livrés). L'avionneur a quant à lui encore neuf A319, 48 A320 et 68 A321* à remettre avant que la famille neo ne représente l'intégralité de ses livraisons.



La...