Eiffage parti pour devenir l'actionnaire majoritaire de l'aéroport de Toulouse

AIR CANADA a conclu un accord exclusif avec TRANSAT pour racheter le groupe canadien et créer un consortium spécialisé dans le tourisme et le voyage basé à Montréal. Estimée à 520 millions de dollars, la transaction est soumise à la finalisation d'une due diligence et doit être approuvée par les actionnaires et Transports Canada.