Canada : la compagnie Westjet va être rachetée par Onex pour 5 milliards CAD

WestJet, la deuxième compagnie aérienne canadienne, va être rachetée pour 5 milliards de dollars canadiens (3,3 mds d'euros) en numéraire par le fonds d'investissement canadien Onex, ont annoncé lundi les deux entreprises. La transaction comprend la reprise des dettes de WestJet, qui atteignaient 3,2 milliards de dollars (2,1 mds d'euros) fin mars, selon un communiqué du transporteur aérien, principal concurrent d'Air Canada. Fondée en 1996 et basée à Calgary, dans l'Ouest canadien, WestJet dispose d'une flotte d'environ 180 appareils et dessert plus d'une centaine de destinations dans les Amériques et en Europe. La compagnie a transporté 25 millions de passagers en 2018. Rentable depuis ses débuts, WestJet a dégagé en 2018 un bénéfice net de 91 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de dollars. Onex a proposé 31 dollars pour chaque action WestJet, soit une prime de 63% par rapport au cours moyen de la compagnie au cours des 20 derniers jours en Bourse. Après cette annonce, l'action de WestJet a bondi de 61% en Bourse à Toronto, à 29,89 dollars à 14H25 GMT. L'accord devrait être bouclé à la fin de l'année ou au début de 2020 après l'assentiment des autorités canadiennes et un vote des actionnaires de WestJet prévu en juillet, a précisé le transporteur. Créé en 1984, le fonds Onex dispose de 31 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. Il prévoit de retirer WestJet de la Bourse après son acquisition. L'annonce du rachat de WestJet survient dans un contexte de grandes manoeuvres dans l'industrie aérienne canadienne, deux semaines notamment après que la maison mère de la compagnie Transat a dit examiner des propositions pour le rachat de ce transporteur aérien, le 3ème du pays. Deux financiers québécois lorgnent sur Air Transat, dont l'homme d'affaires Pierre Karl Péladeau, propriétaire du groupe Québecor, a indiqué la semaine dernière le Journal de Montréal, qui est dans le giron du géant québécois des télécoms.