Représentativité : les pilotes SNPL lèvent leur préavis de grève

Le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), qui craignait une possible remise en cause de la représentativité spécifique des pilotes, a levé son préavis de grève devant débuter mardi, a indiqué lundi à l'AFP son vice-président Vincent Gilles. Les pilotes, qui redoutaient qu'un amendement au projet de loi d'orientation des mobilités (LOM) ne vienne remettre en cause leur représentativité spécifique, ont reçu des "assurances du ministère des Transports", a ajouté une autre source syndicale. "C'était un préavis qui avait plus vocation à être préventif qu'autre chose. Dès le début, nous étions relativement confiants sur le fait que le gouvernement nous entende", a commenté cette source. Dans le cadre de la réduction du nombre de branches entamée depuis la loi travail de 2016, l'exécutif souhaite mettre en place une convention collective couvrant les activités de transport et de travail aériens, incluant tous les métiers du secteur. Ce qui faisait craindre aux pilotes une dilution parmi les personnels au sol, beaucoup plus nombreux, et un "manque de poids pour peser sur le choix des sujets de négociation", décrypte la même source syndicale. Une inquiétude depuis dissipée: faute de "consensus", "le gouvernement n'introduira donc pas d'amendement dans le projet de loi d'orientation des mobilités en vue de faire évoluer les règles de la négociation de branche", a confirmé le ministère des Transports à l'AFP. "Le travail se poursuit", assure-t-il cependant. "Nous souhaitons que les réflexions se poursuivent entre les partenaires sociaux représentant les salariés et les employeurs pour parvenir à la mise en place de cette future convention collective".