Le renouvellement des moyens aériens helvète est une « décision politique vitale »

Alors que la phase d'évaluation a débuté pour les cinq concurrents qui s'affrontent pour remplacer les F/A-18 des forces aériennes suisses, le rapport d'expertise, commandé en février dernier par la cheffe du DDPS (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports), a été rendu public en début de mois. Il s'agissait pour Claude Nicollier, astrophysicien, ancien pilote de chasse, d'essais et de ligne, de présenter une analyse « externe et indépendante » afin de compléter le document de référence publié en 2017 et intitulé « Avenir de la défense aérienne ».



« Nous nous trouvons cependant au seuil d'une décision politique vitale pour la survie de la défense aérienne de notre pays »,...