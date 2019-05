Asiana renonce à la première classe sur A380

Il s'agit principalement d'un changement du service à bord. La compagnie précise en effet que les passagers pourront toujours fréquenter le salon de première en aéroport et que les douze suites actuelles resteront en place. En revanche, le service en vol sera celui d'une classe affaires. L'incidence sur les tarifs sera une baisse de 30 à 40% par rapport au produit First actuel.



Le changement reste marginal puisqu'il ne concerne que six appareils dans sa flotte. Les A380 comptent douze suites, 66 fauteuils de classe affaires (pont supérieur) et 417 sièges de classe économique.



En parallèle, la compagnie va travailler au rajeunissement de sa flotte et prévoit de diviser par deux le nombre d'appareils âgés de plus de vingt ans d'ici 2023, les faisant passer de dix-neuf à dix (deux avions passagers et huit cargo). Les plus anciens appareils de la flotte sont ses Boeing 747-400 (principalement des avions convertis en cargo) et ses 767-300. Afin de mieux veiller sur ceux qui seront maintenus dans la flotte, les capacités de maintenance pour ces appareils vont être renforcées dès cette année.





