La fin des avions commerciaux de Bombardier

Quel avenir pour la production des avions de la famille CRJ de Bombardier ? C'est la grande question qui se pose désormais pour le groupe industriel canadien et qui pourrait préfigurer son retrait définitif de l'aviation commerciale.



Après avoir cédé à Airbus le contrôle de ses moyens-courriers CSeries (désormais A220) l'année dernière, Bombardier a poursuivi une stratégie de retrait progressive de ce segment d'activité en annonçant la vente de son programme Q400 à Viking, puis plus récemment la volonté de se séparer de ses activités aérostructures situées hors du continent américain. La volonté de Bombardier de se concentrer plutôt sur son activité dédiée à l'aviation d'affaires, très rentable, n'est évidemment un secret pour personne et la très récente...