La course vers Mars entre les nations spatiales s'intensifiera en 2020

L'été 2020 va ouvrir une nouvelle fenêtre de tir vers la planète Mars. Un événement rare - tous les deux ans environ - dont vont profiter pas moins de trois missions. En l'espace d'un mois, Mars 2020 (NASA), ExoMars 2020 (ESA et Roscosmos) et HX-1 (CNSA) vont quitter la Terre pour un voyage de huit à dix mois avec comme objectif d'aller explorer la planète rouge. Ces trois missions parallèles entrent aujourd'hui dans des phases de tests finaux en vue de leurs départs respectifs, prévus dans à peine plus d'un an.





La foreuse de l'astromobile Rosalind Franklin permettra d'explorer le sol de Mars en profondeur. © ESA / ATG medialab

ExoMars 2020 se prépare à Turin