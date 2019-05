Accident moteur de l'A380 d'Air France en 2017 : le BEA envisage une nouvelle campagne de recherches au Groenland

Le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) envisage de lancer une troisième campagne de recherches pour récupérer les éléments du réacteur d'un A380 d'Air France perdus en plein vol au-dessus du Groenland en 2017.



Dans un rapport technique publié jeudi, le BEA fait le point des recherches entreprises depuis cet événement qu'il qualifie d'"accident" mais qui n'a pas fait de victimes.



L'appareil qui effectuait la liaison Paris-Los Angeles avait dû se poser en urgence à Goose Bay (Labrador) au Canada. Le vol AF066 transportait 497 passagers et 24 membres d'équipage.



La soufflante, premier élément tournant à l'avant du moteur, s'est détachée en vol, entraînant avec elle la perte de l'entrée d'air, selon le BEA. Le réacteur concerné était le moteur numéro 4, situé à l'extrémité droite de l'avion.



Le Bureau d'enquête explique que dès le début de l'enquête, qui lui a été déléguée par les autorités de l'aviation civile danoise, "il a été établi que la récupération des pièces manquantes, en particulier des fragments de l'aube de soufflante, était la clé pour appuyer l'enquête sur la cause de la panne moteur".



Ces éléments ont été repérés dans une zone désertique, couverte de glace, localisée à environ 150 km au sud-est de la ville de Paamiut, située sur la côte ouest du Groenland.



Deux phases de recherches ont été menées, une campagne aérienne et une campagne au sol qui s'est achevée en juin 2018. Mais celles-ci n'ont pas permis de retrouver l'ensemble des pièces recherchées par les enquêteurs.



"L'équipe a estimé nécessaire de tester de nouveaux capteurs avec une bande plus large et une réponse plus sûre pour de nouvelles recherches potentielles plus tard en 2019", indique le BEA sans plus de précision sur le calendrier.



Les recherches menées jusque-là ont été rendues très difficiles en raison des conditions météorologiques extrêmes qui règnent sur la région la plus grande partie de l'année. Les chutes de neige ont rapidement recouvert les pièces de l'avion tombées au sol, rendant impossibles des recherches de visu.



Les opérations de récupération ont donc été menées à l'aide de technologies radar, aériennes pour repérer les pièces manquantes sous la couche de neige, puis au sol pour leur récupération ou des recherches localisées.



Dans cette enquête, le BEA représente la France, Etat de l'exploitant, de l'immatriculation et de conception de l'avion. Des enquêteurs du Havarikommissionen, représentant le Danemark, Etat d'occurrence, du NTSB, représentant les Etats-Unis, Etat des motoristes, et du BST, représentant du Canada où s'est dérouté l'équipage, participent également à cette enquête de sécurité.