Le sort d'Alitalia scellé le 15 juin ?

Le plan de sauvetage d'Alitalia attendra encore. Le gouvernement italien a décidé de laisser de nouveau plus de temps à Ferrovie dello Stato pour présenter une offre définitive et contraignante pour la reprise de la compagnie nationale. Il avait déjà annoncé que la date-butoir du 30 avril serait repoussée ; cette fois, Luigi Di Maio, ministre du Développement économique, du Travail et des Politiques sociales, l'a fixée au 15 juin, en espérant que la composition du consortium de reprise serait connue avant.



Cela ne fait jamais que deux ans que la compagnie est sous administration extraordinaire et à la recherche d'un repreneur, après que les salariés d'Alitalia avaient rejeté un plan de restructuration présenté par Etihad en avril 2017....