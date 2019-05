Nouveaux largages pour Bombardier

Bombardier réduit une nouvelle fois la voilure. Seulement 6 mois après l'annonce de la cession de son programme Q400 à Viking, l'avionneur canadien a décidé de se séparer des activités de production d'aérostructures implantées à Belfast (Irlande du Nord) et à Nouasseur (Maroc) pour se concentrer sur celles présentes sur le continent américain.



La logique sous-jacente semble particulièrement judicieuse, Bombardier ayant tout à gagner à faire monter les enchères sur une partie de son activité devenue non essentielle, mais rentable, et alors même que le programme A220 commence à monter en cadence. L'usine de Belfast a d'ailleurs des atouts technologiques indéniables, à l'instar du procédé d'infusion de résine (RTI) pour la voilure tout composites de son ex-CSeries. Cette cession peut aussi avoir du sens pour Airbus si elle participe à la réduction nécessaire des coûts de production du programme A220.



Pourtant, la reprise des activités de Bombardier n'est pas des plus simples, alors que le sort même de l'Irlande du Nord est toujours lié à l'éternel Brexit. Si l'organisation militante MNI (Manufacturing Northern Ireland) joue son jeu en indiquant que de grands industriels aéronautiques chinois sont déjà sur les rangs, seul le Britannique GKN Aerospace figure finalement comme un prétendant logique aujourd'hui, du moins tant que les répercussions liées au retrait du Royaume-Uni de l'UE ne seront pas établies. Or la politique industrielle menée par Melrose, propriétaire de GKN, depuis l'année dernière n'est pas non plus des plus rassurantes.



On l'aura compris, si l'annonce de Bombardier fait sens, le moment choisi peut le paraître beaucoup moins. Le groupe canadien ne manquait pourtant pas d'occasions depuis la reprise du programme CSeries par Airbus l'année dernière, ayant plusieurs fois bien exposé sa stratégie visant à se recentrer sur ses avions d'affaires.



Il ne reste finalement qu'à attendre de nouvelles annonces stratégiques, sans doute par le biais de nouveaux largages.