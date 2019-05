Air Canada fait mieux que prévu malgré le retrait des Boeing 737 MAX

La compagnie Air Canada a renoué avec les profits au premier trimestre malgré le retrait de sa flotte de ses 24 Boeing 737 MAX, cloués au sol après deux accidents, a annoncé lundi le transporteur. La première compagnie aérienne du Canada a nettement mieux fait que prévu pour les trois mois terminés le 30 avril, dégageant un bénéfice net de 345 millions de dollars canadiens (229 millions d'euros), a-t-elle indiqué dans un communiqué. A l'inverse, l'entreprise avait subi une perte de 203 millions de dollars à la même période il y a un an. Ramené par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice du premier trimestre s'est établi à 6 cents, alors que les analystes prévoyaient en moyenne une perte de 17 cents. "L'interdiction de vol des appareils 737 MAX de Boeing décidée par Transports Canada et d'autres organismes de réglementation a entraîné le retrait inattendu de 24 avions de notre parc aérien au cours des 18 derniers jours du trimestre, facteur qui a eu des répercussions sur les coûts et le chiffre d'affaires", a déclaré Calin Rovinescu, PDG d'Air Canada. Air Canada a néanmoins réussi à préserver 98% de son service pendant cette période, grâce à la conclusion de nouveaux contrats de location ou la prolongation de contrats existants, le recours à d'autres transporteurs pour exploiter certaines liaisons et le regroupement de certains vols. La compagnie a reporté au 1er août, au plus tôt, le retour éventuel des Boeing 737 MAX dans sa flotte et a également suspendu ses prévisions pour l'exercice 2019 en raison de leur interdiction de vol. Le chiffre d'affaires a bondi de 8,6% à près de 4,5 milliards de dollars, tiré par des recettes passagers record. La recette unitaire par siège-kilomètre offert (SKO) a augmenté de 4,5%, malgré la diminution du taux d'occupation des appareils à 81,8% et une hausse de la facture carburant. Air Canada a bénéficié d'un effet de change de 263 millions de dollars au premier trimestre, contre une perte de 197 millions de dollars en 2018. Après cette annonce, l'action d'Air Canada prenait 5% à la Bourse de Toronto, à 35,33 dollars 14H16 GMT.