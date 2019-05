La production des premières Ariane 6 de série est lancée

Le futur lanceur européen Ariane 6, dont le premier vol est attendu pour 2020, a franchi lundi une nouvelle étape, jugée "décisive" par ses constructeurs, avec le lancement de la production des premières fusées de série qui voleront entre 2021 et 2023.



Décidé en 2014, Ariane 6 est un ambitieux programme de l'Agence spatiale européenne (ESA) visant à doter l'Europe d'une fusée plus compétitive et plus polyvalente que l'actuelle Ariane 5 afin de résister à la concurrence intense notamment de SpaceX, la société américaine fondée par Elon Musk.



Le vol inaugural du nouveau lanceur européen est prévu pour la seconde partie de 2020.



Lundi, ArianeGroup, coentreprise entre Airbus et Safran, a annoncé le lancement de la production des quatorze premiers lanceurs Ariane 6 qui voleront après ce vol inaugural, entre 2021 et 2023, en parallèle des huit derniers exemplaires d'Ariane 5.



"C'est une étape décisive pour le programme Ariane 6", déclare à l'AFP Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace, société chargée notamment de la commercialisation des lancements depuis la Guyane française.



Les premières Ariane 6 de série sortiront des usines d'ArianeGroup début 2021. "Nos clients attendent Ariane 6 avec impatience et elle sera au rendez-vous", assure André-Hubert Roussel, Président exécutif d'ArianeGroup.



Ces quatorze lanceurs seront produits dans les usines d'ArianeGroup en France et en Allemagne et dans celles de ses partenaires industriels européens dans les treize pays participant au programme Ariane 6.



Ce démarrage de la production est consécutif à un conseil de l'ESA du 17 avril au cours duquel les pays membres ont accepté de s'engager sur les lancements institutionnels pendant la phase de transition où opèreront à la fois Ariane 5 et Ariane 6.



Outre trois commandes institutionnelles d'Ariane 6 déjà contractualisées, l'ESA a accepté d'apporter sa garantie financière pour quatre autres lancements.



- "Défis" -



Cette garantie "permet d'avancer même si on préfèrerait avoir un carnet de commandes complètement rempli" côté institutionnel, déclare à l'AFP André-Hubert Roussel. "Les commandes vont arriver. Elles sont en cours de négociation".



A ses yeux, "ce qui est très positif, c'est que les États membres de l'ESA, en acceptant de donner cette garantie, ont renouvelé leur souhait de continuer à avoir un accès autonome à l'espace grâce à Ariane 6".



Plusieurs mois de discussions ont été nécessaires pour parvenir à cette résolution de l'ESA. "C'est normal. Il fallait que chaque partenaire accepte d'aller au bout de ses engagements, dans un marché difficile, avec des volumes bas et des prix sous pression", explique Stéphane Israël.



"La chaîne industrielle a accepté d'accroître ses efforts et l'ESA a accepté de confirmer les engagements sur les missions institutionnelles", dit-il.



La résolution du 17 avril constitue "la preuve que l'Europe prend du temps, mais qu'elle sait aussi se mettre d'accord et avancer", ajoute-t-il.



Pris dans sa globalité (inclus la construction du pas de tir), le coût du développement du système de lancement Ariane 6 est de l'ordre de 4 milliards d'euros (investis de 2015 au premier vol en 2020).



La production des Ariane 6 en série est financée par les contrats de lancement (phase d'exploitation).



La partie ne sera pas aisée pour Ariane 6. Elle arrive "dans un contexte où la demande institutionnelle est soutenue", mais où "il y a beaucoup de défis sur le marché des satellites commerciaux. Nous allons affronter ces défis", relève le patron d'Arianespace.



Il souligne que le moteur réallumable Vinci dont sera équipée Ariane 6 constituera un atout.



Modulaire, Ariane 6 existera en deux versions, Ariane 62 (avec deux propulseurs) et Ariane 64 (quatre propulseurs) afin de pouvoir remplir tout type de missions, vers toutes les orbites.



ArianeGroup est maître d'oeuvre industriel du développement et de l'exploitation d'Ariane 5 et Ariane 6. La société coordonne un réseau industriel regroupant plus de 600 sociétés dont 350 PME dans 13 pays européens.



Elle détient 74% du capital d'Arianespace.