Accidents d'avion en Russie: les précédents depuis dix ans

La Russie, où un avion de la compagnie Aeroflot a pris feu en vol dimanche peu après son décollage à Moscou, a connu plusieurs accidents d'avion meurtriers au cours des dix dernières années. - 2018 - - 11 février: Un biréacteur An-148 de la compagnie Saratov Airlines s'écrase près de Moscou peu après son décollage: 71 morts. Le crash a été causé par les "actions erronées de l'équipage", selon l'enquête. - 2016 - - 25 décembre 2016: Un avion militaire transportant 92 personnes s'abîme en mer Noire peu après son décollage d'Adler (sud de Sotchi). Parmi les victimes, figuraient plus de 60 membres des choeurs de l'Armée Rouge, qui allaient célébrer le Nouvel An avec les troupes russes en Syrie. L'appareil transportait également neuf journalistes de la télévision russe. - 19 mars 2016: Un Boeing 737 de la compagnie aérienne émiratie à bas coûts FlyDubai s'écrase à l'aéroport de Rostov-sur-le-Don (sud), faisant 62 morts. L'appareil effectuait une deuxième tentative d'atterrissage en raison de mauvaises conditions météorologiques. - 2013 - - 17 novembre: Un Boeing 737-500 de la compagnie russe Tatarstan s'écrase en tentant d'atterrir à l'aéroport de Kazan: 50 morts. - 2012 - - 02 avril: Un ATR 72 de la compagnie russe Utair s'écrase au cours d'une tentative d'atterrissage d'urgence en Sibérie, peu après son décollage: 33 morts et une dizaine de blessés graves. - 2011 - - 07 septembre: Un tri-réacteur Yak-42 s'écrase au décollage à Iaroslavl (300 km au nord-est de Moscou), tuant 44 des 45 personnes à bord dont les membres de l'équipe de hockey sur glace du Locomotiv, trois fois championne de Russie et comptant plusieurs vedettes internationales. Une erreur de pilotage est à l'origine de l'accident. - 09 août: Un avion cargo Antonov 12 s'écrase avec 11 personnes à bord, dans l'Extrême-Orient russe. Aucun survivant dans l'appareil qui transportait 16 tonnes de produits alimentaires. - 20 juin: 47 personnes sont tuées et cinq survivent dans l'accident d'un Tupolev 134 de la compagnie RusAir, en provenance de Moscou, qui s'écrase sur une route de Carélie (nord-ouest de la Russie) en tentant d'atterrir par mauvais temps et faible visibilité, sur l'aéroport de Petrozavodsk, mal équipé pour ces conditions. Le navigateur était ivre. - 2010 - - 29 décembre: Un avion cargo militaire Antonov s'écrase dans la région de Toula (sud de Moscou) où sévissait une tempête de neige, tuant ses 12 occupants, des pilotes de l'armée de l'air. - 02 août: 11 morts et 4 survivants dans l'accident d'un avion de la compagnie aérienne russe Katekavia, un Antonov-24, qui s'est écrasé à l'atterrissage, près de la ville d'Igarka (Sibérie orientale). - 10 avril: Un Tupolev 154 transportant 96 personnes dont le président polonais Lech Kaczynski s'écrase en tentant d'atterrir par fort brouillard sur un aéroport près de Smolensk (ouest de la Russie), tuant tous ses occupants. La délégation polonaise se rendait aux cérémonies du 70e anniversaire du massacre de 22.000 officiers polonais, exécutés sommairement sur ordre de Staline à Katyn. Les chefs des quatre grands états-majors de l'armée polonaise (terre, air, mer, forces spéciales), plusieurs vice-ministres, le gouverneur de la banque centrale ont également péri.