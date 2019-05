Turkménistan : la compagnie nationale annonce la reprise de ses vols vers l'Europe

La compagnie aérienne nationale du Turkménistan, interdite de vol en février par les autorités aériennes européennes, reprendra ses liaisons vers le Royaume-Uni et l'Allemagne en juin, selon un porte-parole du transporteur, affirmant qu'il avait reçu leur feu vert. Des vols à destination de la ville anglaise de Birmingham (centre) et de l'aéroport allemand de Francfort, à compter du 1er juin, figuraient sur le programme de vol de Turkmenistan Airlines vendredi tard dans la soirée. "Nos documents sont en ordre, donc nous allons reprendre nos vols (vers l'Europe) le 1er juin, a dit à l'AFP un porte-parole. Contactée par l'AFP pour savoir si l'interdiction avait été levée, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) n'avait pas réagi samedi. Turkmenistan Airlines n'a pas mentionné Paris dans son programme, une destination qu'elle desservait régulièrement. "Nous n'avons pas de confirmation en ce qui concerne Paris", a dit le porte-parole à l'AFP. Des centaines de passagers sont restés bloqués en Grande-Bretagne en février après la décision de l'AESA de suspendre Turkmenistan Airlines pour des raisons de sécurité. La compagnie nationale de cette république isolée d'Asie centrale assure une desserte entre Londres et Birmingham et la ville indienne d'Amritsar, qui est populaire auprès de la communauté pendjabie de Grande-Bretagne. Le ministère britannique des Affaires étrangères avait annoncé dans un avis aux voyageurs en février que l'AESA avait "suspendu les vols de Turkmenistan Airlines à destination et en provenance de l'UE dans l'attente de la confirmation qu'elle respecte les normes internationales de sécurité aérienne". Le Turkménistan est un ancien État soviétique autoritaire, riche en ressources énergétiques, au bilan très médiocre en matière de droits de l'homme et dont les médias sont étroitement contrôlés par l'État. La compagnie aérienne publique a été créée en 1992, l'année où le pays a accédé à la pleine indépendance.