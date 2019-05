La concurrence et le pétrole cher plongent Air France-KLM dans le rouge

Air France-KLM a annoncé vendredi une perte nette de 320 millions d'euros au premier trimestre, une situation "attendue" selon le groupe en raison de la hausse de la facture carburant et d'une offre importante sur le marché.



Le groupe s'est encore enfoncé par rapport à la même période de l'an dernier quand les pertes avaient atteint 269 millions (19% de moins), avec trois jours de grève chez Air France. Mais la baisse des coûts a été "plus que contrebalancée par la hausse du carburant et l'effet négatif des devises", a indiqué le groupe dans un communiqué.



"Comme nous l'avions anticipé, le transport aérien européen et le groupe Air France-KLM ont évolué dans un environnement de marché complexe au premier trimestre", a commenté le directeur général d'Air France-KLM Benjamin Smith, cité dans le communiqué.



"L'exercice a été marqué par une importante hausse des capacités pendant une période creuse conduisant à une pression sur la recette unitaire", a-t-il ajouté.



La recette unitaire par siège kilomètre-offert (SKO) a été en recul de 1,9%, "une baisse qu'on attendait", a souligné le directeur financier du groupe Frédéric Gagey, le directeur financier du groupe lors d'une conférence de presse téléphonique, en raison notamment de la hausse de la facture pétrolière (+140 millions d'euros) et du dollar.



"Le groupe a poursuivi ses efforts de réduction de ses coûts unitaires et a bénéficié du travail mis en place pour renforcer son positionnement", a poursuivi Benjamin Smith, en constatant de "premiers signes d'amélioration de la performance opérationnelle chez Air France, notamment en terme de taux de recommandation client et de ponctualité".



- "Prudence" sur les capacités cet été -



Sur le plan des capacités, l'offre a augmenté de 2,3% au premier trimestre, tirée principalement par les réseaux Amérique du Sud, Atlantique Nord et Asie, avec des croissances respectives de 9,8%, 5,3% et 1,8%.



Mais un "déséquilibre entre l'offre et la demande" a fait baisser la recette unitaire. Elles est résistante sur le long-courrier mais en recul sur le court et moyen-courrier, précise le communiqué.



Une importante pression concurrentielle a été ressentie sur le réseau Amérique du Nord, précise le groupe alors qu'en Amérique du Sud, des pressions persistent en raison "des difficultés en Argentine et de la reprise de la demande internationale plus faible que prévue pour le marché brésilien".



Le groupe note également une "tendance positive continue pour le réseau asiatique" grâce notamment au Japon et une forte demande loisir sur les réseaux Caraïbes et Océan Indien.



Le réseau moyen-courrier a aussi souffert d'une hausse importante des capacités en Europe.



Sur la base d'"une perspective plus favorable de l'offre de l'industrie cet été", le groupe confirme son objectif annuel prévoyant une réduction de coûts entre -1% et 0%, une facture carburant en augmentation de 650 M EUR et un plan d'investissement de 3,2 milliards d'euros.



Le groupe prévoit notamment un ralentissement de la croissance du nombre de sièges offerts par les entreprises du secteur cet été comparé à l'an dernier.



"La croissance de l'industrie semble à l'été 2019 croître moins rapidement que lors de l'été 2018. Sur le long-courrier on serait à +5,2% contre +7,6% sur l'été 2018", a expliqué M. Gagey.



Ce tassement s'explique par une plus grande "prudence" des grandes compagnies européennes traditionnelles, mais aussi des "compagnies du Golfe (qui) marquent un peu le pas en matière de développement de leurs capacités", selon M. Gagey.



"Sur l'été, on a l'impression qu'elle vont croître de la même manière que les grandes compagnies européennes, ce qui est un comportement nouveau", a-t-il poursuivi, notant également une plus grand prudence de la part des low-cost long-courrier, beaucoup plus "agressives" auparavant.