MRO : Quelles ambitions pour SR Technics ?

Victime des coûts particulièrement élevés de sa base de Kloten (Zurich), SR Technics est en train de s'adapter pour rester compétitive sur le marché. Le renforcement de son shop moteurs, la poursuite de son activité de modifications cabines et son nouveau projet pour monocouloirs à Malte sont les trois axes de développement de la société de maintenance suisse pour les prochaines années.



Passée sur le giron du groupe chinois HNA en 2016, SR Technics poursuit cependant une stratégie bien identifiée par son ancien propriétaire Mubadala, l'ancienne division maintenance de Swissair ne pouvant se satisfaire de l'activité apportée par les besoins des compagnies SWISS et Edelweiss.



Le « Center of Excellence for Cabin Modification » a ainsi réalisé deux...