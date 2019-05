Grève des pilotes SAS : reprise des négociations

Les négociations ont repris entre les pilotes et le transporteur aérien scandinave SAS, a annoncé mercredi le médiateur suédois, au sixième jour du conflit social qui devrait toucher près de 350.000 passagers. "Des discussions sont en cours a Oslo. Elles concernent les trois pays", a dit à l'AFP un porte-parole du Bureau national suédois de médiation, Jan Sjölin. La compagnie aérienne a toutefois annulé 280 nouveaux vols jusqu'à jeudi 14h (12h00 GMT), immobilisant 20.000 passagers supplémentaires. Au total plus de 3.500 vols ont été annulés depuis vendredi, date du début du conflit. Une majorité des vols intérieurs mais aussi des liaisons européennes et long-courriers de SAS sont perturbés par ce débrayage suivi par plus de 1.400 pilotes en Suède, au Danemark et en Norvège. L'association suédoise des pilotes de ligne, qui a initié la grève, a déclaré que des mois de négociations n'avaient pas permis de trouver une solution à la "détérioration des conditions de travail, aux horaires de travail imprévisibles et à l'insécurité de l'emploi" pour les pilotes. L'association suédoise, soutenue dans ses demandes par les associations des pilotes danois et norvégiens, a précisé que les horaires de travail variables, plus que les salaires, étaient le principal point de discussion. La compagnie a lancé plusieurs programmes d'économie ces dernières années pour redresser sa rentabilité, après avoir frôlé la faillite en 2012.