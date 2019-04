Le patron de General Electric a affirmé mardi sa "confiance" dans le Boeing 737 MAX qu'il équipe en moteurs et dont toute la flotte est immobilisée à cause de deux accidents qui ont fait 346 morts à quelques mois d'intervalle. "Nous avons confiance dans le Boeing 737 MAX", a déclaré Lawrence Culp lors d'une conférence téléphonique consacrée aux résultats trimestriels du groupe. M. Culp a indiqué qu'il ignorait quand l'avion, interdit de vol depuis mi-mars, pourrait reprendre du service. Il a souligné que cette affaire présentait "un risque" pour les prévisions de résultats financiers de GE pour l'ensemble de l'année même s'il les a maintenues en l'état pour l'instant. "Nous travaillons en étroite collaboration avec Boeing pendant le processus de re-certification et pendant que les avions sont au sol, nous procédons à l'entretien des moteurs de manière proactive", a souligné M. Culp. La directrice financière, Jamie Miller a souligné pour sa part que GE gérait sa production avec prudence en attendant le feu vert des autorités de régulation à la reprise des vols mais qu'il n'avait pas changé la cadence pour l'instant. Elle n'a pas écarté un impact sur la trésorerie de GE. Boeing a réduit de 20% la production du 737 MAX --équipé chacun de deux engins LEAP de GE-- après les deux accidents en attendant de faire certifier les modifications apportées en particulier sur le système antidécrochage MCAS. Ce dernier a été mis en cause dans les deux tragédies de Lion Air fin octobre 2018 et de Ethiopian Airlines en mars.