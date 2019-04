Chiffre d'affaires et prises de commandes en recul pour Thales au premier trimestre

Thales a enregistré un chiffre d'affaires et des prises de commandes en recul au premier trimestre 2019, en raison de bases de comparaison élevées il y a un an, a annoncé le groupe de haute technologie et de défense mardi tout en confirmant ses perspectives. Les prises de commandes s'élèvent à 2,27 mds d'euros, en baisse de 25%, par rapport au premier trimestre 2018, "qui avait bénéficié de la prise en carnet du contrat de modernisation du contrôle aérien australien (OneSKY), d'une valeur de 855 M d'euros" tandis que le chiffre d'affaires de 3,4 mds est en recul de 1,5%, indique le groupe dans un communiqué. Les prises de commandes sont en revanche "en hausse de 4% par rapport corrigé de l'impact" du contrat OneSKY, selon Thales. "Les prises de commandes sont logiquement inférieures à celles du premier trimestre 2018, qui étaient exceptionnellement élevées grâce au contrat majeur OneSKY en Australie", a commenté Patrice Caine, le PDG de Thales, cité dans le communiqué. "La baisse du chiffre d'affaires s'explique quant à elle par une base de comparaison élevée dans tous les secteurs opérationnels", a-t-il ajouté. La croissance du chiffre d'affaires a été très élevée au premier trimestre 2017 (+11%), selon le groupe. Elle s'observe en ce début d'année "à la fois dans les marchés émergents et dans les marchés matures", précise le groupe.