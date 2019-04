Gulf Air annonce trois nouveaux contrats en France pour sa flotte

Gulf Air a profité de la visite officielle en France du Roi du Bahreïn Hamad Bin Issa Al Khalifa pour annoncer trois nouveaux contrats avec des sociétés françaises.



Le premier concerne Thales qui fournira sa solution de connectivité en bande Ka liée à la constellation GX (Global Xpress) d'Inmarsat pour ses Boeing 787-9 et A321LR (A321neo). La compagnie porte-drapeau du Royaume de Bahreïn avait déjà sélectionné l'électronicien français en 2016 pour équiper l'ensemble de se nouveaux appareils avec le système de divertissement à bord (IFE) AVANT.



Gulf Air est progressivement en train de remplacer l'intégralité de sa flotte avec 10 Boeing 787-9 (6 déjà livrés), 12 A320neo (2 déjà livrés) et 17 A321neo (dont 9 A321LR, tous livrables à partir de l'année prochaine).



Gulf Air a également étendu ses contrats de service avec AFI KLM E&M en lui confiant le support des APU de ses Boeing 787-9. La réparation des générateurs auxiliaires de puissance APS5000 (Pratt & Whitney) sera assurée par sa filiale dédiée EPCOR et sera accompagnée de la solution de maintenance prédictive PROGNOS for APU. La compagnie nationale du Bahreïn avait déjà confié le support des APU de ses A330-200 à EPCOR en 2015.



Enfin, Gulf Air équipera tous ses Dreamliner et ses monocouloirs remotorisés de pneumatiques Michelin.