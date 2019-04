Le GIFAS sonne de nouveau l'alerte sur ses difficultés de recrutement dans l'aéronautique

L'industrie aéronautique et spatiale a beau très bien se porter, elle n'arrive pas à se défaire de ses problèmes de pénurie de main d'oeuvre. Le GIFAS a de nouveau tiré la sonnette d'alarme sur les difficultés de recrutement que rencontrent ses membres et a rappelé que ses liens avec le tissu de formation restaient très importants et étaient amenés à se renforcer.



En 2018, les membres du GIFAS ont en effet réalisé 15 000 recrutements, remplaçant certes des départs mais créant également plus de 4 000 emplois nets. Au total, le secteur représente 195 000 emplois, en hausse de 2% par rapport à 2017. « L'industrie continue de générer de l'emploi mais nous continuons à avoir du mal...