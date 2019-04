Meetings aériens, saison 2019

L'ouverture de la saison des meetings aériens de l'année 2019 est proche. Elle débutera en comité restreint sur la BA 701 de Salon de Provence le 7 mai, avec la "première des ambassadeurs de l'armée de l'air". La traditionnelle "première" de la Patrouille de France s'est enrichie en 2018 de démonstrations aériennes d'autres unités de l'armée de l'air, et si le programme de cette année n'a pas encore été dévoilé, il se pourrait que l'A400M tactical display revienne au-dessus du ciel provençal, aux côtés de l'équipe parachutiste de l'armée de l'air, de l'équipe de voltige, et bien entendu, du Rafale solo display.



Un mois plus tard, les 8 et 9 juin, le Temps des hélices s'installera sur le légendaire aérodrome de Cerny, à la Ferté-Alais. Aux traditionnels "warbirds", habitués de ce meeting, s'intègreront cette année quelques nouveautés (selon le programme actuellement disponible) : le Falcon 8X solo display, mais aussi le Flyboard Air de Franky Zapata. Parmi les tableaux annoncés, un passage de 777-300ER aux couleurs d'Air France avec la PAF, le D-Day, dont on commémore le 75ème anniversaire, ainsi qu'un hommage à Serge Dassault, disparu en 2018.



Les meetings de l'air, organisés par la FOSA (Fondation des oeuvres sociales de l'air), auront lieu les 25 et 26 mai sur la BA 115 d'Orange, les 29 et 30 juin sur la BA 120 de Cazaux.



S'il n'est pas un meeting en soi, le Salon du Bourget, qui se tiendra du 17 au 23 juin, ouvrira ses portes au grand public les 21, 22 et 23 juin et proposera des démonstrations aériennes, dont le contenu n'a pas encore été dévoilé.



La rentrée 2019 débutera avec la reconduction du Paris Air Legend, qui se tiendra sur le site de Melun-Villaroche les 7 et 8 septembre et qui mettra une nouvelle fois les avions de légende à l'honneur.



Les 28 et 29 septembre, le Musée de l'air et de l'espace fêtera son centenaire, avec la tenue du Carrefour de l'air, ainsi qu'un meeting aérien le dimanche après-midi, avec la présence annoncée de la PAF, du Rafale solo display, ainsi que de figures célèbres de la voltige aérienne. Enfin, la Patrouille de France clôturera sa saison 2019 à l'occasion du meeting de Sainte-Maxime, qui se tiendra les 14 et 15 octobre.