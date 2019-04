Le programme FARA de l'US Army se réduit à cinq concurrents

L'US Army annonce avoir sélectionné cinq industriels dans le cadre de son programme FARA (Future attack reconnaissance aircraft), afin de reconstituer une flotte d'hélicoptères d'attaque et de reconnaissance.



Lancé en 2018, le programme entre donc dans sa seconde phase, avec la sélection des propositions d'AVX et L3, Bell, Boeing, Karem et Sikorsky/Lockheed Martin. Parmi les concurrents malchanceux, Airbus Helicopters, qui n'a pas passé le cap de cette pré-sélection. Les industriels vont à présent disposer de moins d'un an pour approfondir leurs concepts, la troisième phase du processus d'acquisition est attendue en 2020, avec une « short list » réduite à deux concurrents. Ceux-ci devront pouvoir présenter un démonstrateur à l'horizon 2023, la décision finale est quant à elle attendue en 2028.



Suite à l'annonce de leur coopération en décembre 2018, AVX et L3 ont récemment présenté leur projet d'hélicoptère co-axial, un concept similaire au S-97 Raider de Sikorsky/Lockheed Martin. Karem serait davantage basé sur la technologie du « tiltrotor », alors que Bell indique vouloir faire évoluer son modèle 525. Boeing est quant à lui resté discret, mais des versions modifiées de l'AH-64 Apache, voire de l'AH-6 Little Bird, pourraient être envisagées.



Le programme FARA doit combler une lacune capacitaire, suite au retrait du service actif de la flotte d'OH-58 Kiowa Warrior en 2014. Une partie des missions a cependant été reprise par les AH-64 Apache, mais une solution plus pérenne a été privilégiée par l'US Army.