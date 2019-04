Entretien avec Patrick Malval, directeur général d'Air Caraïbes et Air Caraïbes Atlantique

IL Y A 10 HEURES

NORWEGIAN a conclu un nouvel accord avec AIRBUS au sujet du calendrier de livraison de ses A320neo et A321LR. Il doit encore être finalisé pour que la compagnie puisse révéler le nombre d'avions concernés et l'ampleur du report mais elle indique déjà qu'il devrait lui permettre de réduire ses dépenses de 670 millions de dollars en 2019 et 2020, et de 2,4 milliards de dollars sur les cinq années suivantes. Cet accord s'ajoute aux précédents, annoncés en février et le 10 avril.