ANA présente l'intérieur de son Airbus A380

La configuration comme la décoration des cabines ne contiennent aucune surprise, ANA ayant déjà longuement exposé la stratégie marketing élaborée autour de l'avion et expliqué quel serait son produit et ses spécificités il y a tout juste un an. Si l'A380 aura principalement vocation à transporter des couples en voyage de noce et des familles, ils ne devront s'attendre à aucune fantaisie au niveau des fauteuils, les couleurs restant très sobres. Les touches plus chaleureuses seront apportées par les plateaux repas, l'éclairage et l'équipage.



Une fois n'est pas coutume, la nouveauté est à chercher en classe économique, ANA ayant introduit des « couchettes », Couchii. Le produit sera disponible sur soixante des 383 sièges que compte le pont principal, situés dans la zone arrière de la cabine. Il consiste en l'ajout d'un repose-jambes relevable sur chaque fauteuil, qui permet de transformer son lot de trois ou quatre sièges en lit, avec un matelas supplémentaire fourni pour plus de confort. Cette zone se situe près de l'espace dit multifonction, une salle abritant un lavabo et une petite banquette permettant aux passagers de se changer.



© ANA

Le pont supérieur abritera comme prévu les classes First (une première sur la liaison Tokyo - Honolulu), Business et Premium Economy, qui compteront respectivement huit suites, 56 fauteuils full access et 73 sièges.



Un aperçu de la première classe © ANA

© ANA

© ANA

L'A380 entrera en service le 24 mai sur Hawaii. Le second appareil (doté d'une livrée à dominante vert émeraude) est actuellement en tests.



© ANA

