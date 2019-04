Cinquantième rotation au-dessus des pays baltes

La première rotation de ce type a eu lieu en 2004, suite à une résolution de l'OTAN. Celle-ci prévoit une assistance interalliée pour les pays ne disposant pas de capacités de protection de leur propre espace aérien, afin d'assurer « l'intégrité de l'espace aérien des alliés [...] en maintenant une police du ciel 24h/24 et 7j/7 ». Outre les trois pays baltes, en bénéficient également l'Albanie, l'Islande, le Luxembourg, le Monténégro et la Slovénie.



Une interception d'un aéronef civil (un 737 NG de TUI) par deux Eurofighter italiens a d'ailleurs eu lieu début avril, La Hongrie va prendre la tête de la cinquantième rotation Baltic Air Policing à partir du mois de mai. Les Gripen hongrois seront stationnés sur la base aérienne de Siauliai, en Lituanie, renforcés par des F/A-18 espagnols, ainsi que des Eurofighter britanniques - qui seront quant à eux basés à Ämari, en Estonie. Pendant quatre mois, les trois forces aériennes assureront des missions de police du ciel, de surveillance de l'espace aérien pour le compte de la Lettonie, de l'Estonie et de la Lituanie.La première rotation de ce type a eu lieu en 2004, suite à une résolution de l'OTAN. Celle-ci prévoit une assistance interalliée pour les pays ne disposant pas de capacités de protection de leur propre espace aérien, afin d'assurer «». Outre les trois pays baltes, en bénéficient également l'Albanie, l'Islande, le Luxembourg, le Monténégro et la Slovénie.Une interception d'un aéronef civil (un 737 NG de TUI) par deux Eurofighter italiens a d'ailleurs eu lieu début avril, l'Aeronautica militare assurant actuellement l'alerte pour le compte du Monténégro