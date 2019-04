Arianespace décroche un contrat au Japon pour son lanceur Vega

La société de services Arianespace a annoncé jeudi à Tokyo un contrat de placement en orbite d'un petit satellite avec le lanceur Vega pour la firme japonaise Synspective qui ambitionne de créer une constellation de quelque 25 engins. Synspective, jeune pousse nippone, a conçu un dispositif qui doit permettre de proposer aux entreprises et gouvernements des services d'observation radar des terrains, indépendamment des conditions météorologiques et à toute heure. StriX-alpha, qui pèse 150 kilogrammes, sera le premier satellite de l'ensemble. Les images résultant des données recueillies doivent permettre d'observer l'activité économique dans les centres urbains notamment, tout comme l'évolution des terrains ou encore d'immédiatement évaluer les conséquences des catastrophes naturelles, selon les dirigeants de la firme. Un accord de partenariat a également été scellé entre Arianespace et Synspective, dans le but d'une collaboration ne s'arrêtant pas à ce lancement du satellite inaugural, prévu en 2020 depuis le Centre spatial guyanais à Kourou. Arianespace, dont le siège est basé en France, a depuis plus de trois décennies de présence au Japon conclu 33 contrats avec des clients japonais. Près de 75% des satellites géostationnaires de firmes nippones ont été placés par la société européenne qui compte bien maintenir une part de marché importante dans l'archipel malgré une concurrence plus forte dans le secteur des lancements.