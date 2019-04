Dernier vol d'essai du 737 MAX avant les vols de certification (Boeing)

Boeing a effectué mardi un ultime vol d'essai de son 737 MAX avec le système anti-décrochage MCAS modifié, étape présentée comme cruciale en vue d'obtenir une nouvelle autorisation de vol, a annoncé mercredi soir le constructeur aéronautique. Le PDG du groupe Dennis Muilenburg a tweeté une vidéo dans laquelle il partage de nouveaux éléments relatifs au processus de re-certification de cet appareil cloué au sol depuis mi-mars en raison de deux accidents meurtriers en moins de cinq mois. "Boeing a terminé son dernier vol d'essai le 16 avril (mardi) avec le logiciel MCAS actualisé. C'est un vol technique clé, précédant un vol de certification avec l'agence fédérale de l'aviation" (FAA), a affirmé Boeing dans un communiqué. Le PDG souligne qu'au total, ses pilotes d'essai ont effectué 120 vols totalisant 203 heures avec le logiciel corrigé, dont la version initiale est jugée comme élément majeur ayant conduit aux accidents de Lion Air, fin octobre et de Ethiopian Airlines le 10 mars. "Plus de 85% de la cinquantaine d'opérateurs de MAX dans le monde ont également l'opportunité d'expérimenter l'actualisation du MCAS au cours de session en simulateurs de vol", ajoute-t-il. Toute la flotte des 737 MAX, locomotive des ventes de Boeing, est clouée au sol depuis mi-mars après qu'un appareil de ce type, exploité par Ethiopian Airlines, s'est écrasé au sud-est d'Addis-Abeba quelques minutes après le décollage faisant 157 morts. Ce drame est survenu un peu plus de cinq mois après l'accident d'un 737 MAX de Lion Air ayant fait 189 morts. Dans les deux accidents, le système anti-décrochage MCAS a été mis en cause. La FAA avait validé mardi une partie des modifications apportées par le constructeur notamment la formation des pilotes.