Formation des pilotes de 737 MAX : le régulateur américain ne va pas assez loin, selon le Canada

Le ministre canadien des Transports a demandé mercredi que tous les pilotes du nouveau Boeing 737 MAX bénéficient d'une formation sur simulateurs, et non simplement sur un ordinateur comme le prévoit dans certains cas l'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA). "Nous avons dit clairement que la sécurité serait notre principal guide pour décider d'une reprise des vols" de ces avions, cloués au sol pour une durée indéterminée depuis deux accidents qui ont fait 346 morts en moins de cinq mois, a déclaré Marc Garneau lors d'un point-presse à Montréal. "Les simulateurs sont leur meilleur moyen, en terme de formation, pour voir précisément ce qui se passerait dans la réalité et pour y réagir correctement", a-t-il insisté. "De notre point de vue, il n'est pas question de simplement passer une heure sur un Ipad", a-t-il ajouté, prenant ses distances avec le régulateur aérien américain avec lequel le Canada collabore habituellement. La veille, la FAA avait jugé "acceptables" certains changements, notamment en matière de formation des pilotes, apportés par Boeing au 737 MAX à la suite de deux accidents, d'Ethiopian Airlines le mois dernier et de Lion Air en Indonésie en octobre 2018, qui ont conduit à l'immobilisation de cet appareil dans le monde entier. Le constructeur américain a notamment modifié son système anti-décrochage connu sous le nom de Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Pour avoir une certification de vol sur 737, les pilotes doivent suivre 21 jours ou plus de cours et de vols sur simulateur sous la supervision d'un instructeur. Pour passer du modèle NG au MAX, un supplément de formation sur un ordinateur ou une tablette est requis ainsi qu'une revue des différents manuels. Le 19 mars dernier, M. Garneau avait déjà prévenu que le Canada ferait son propre examen des changements qu'apportera Boeing à ses avions 737 MAX avant de les autoriser à voler à nouveau. La compagnie Air Canada a par ailleurs annoncé qu'elle maintiendrait ses 24 avions 737 MAX immobilisés au sol jusqu'au 1er juillet au moins, expliquant ne pas savoir quand les appareils seront à nouveau autorisés à voler.