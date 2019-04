Une forte croissance de Latécoère au premier trimestre portée par les programmes de Boeing

L'équipementier aéronautique Latécoère a connu une forte croissance au premier trimestre (+16,8%) de son chiffre d'affaires à 182,6 millions d'euros, porté par les programmes long-courrier de Boeing, et confirmé ses perspectives 2019. Le groupe a connu "un fort niveau d'activité au premier trimestre", indique-t-il dans un communiqué mercredi. "Cette performance solide confirme la bonne dynamique des deux divisions du groupe", précise-t-il. L'activité aérostructures s'inscrit en hausse de +13,3% à taux de change constants, à 102,1 millions d'euros, "soutenue par la hausse des contributions des volumes de programmes Boeing, notamment des appareils B787 et B777F", les long-courriers passagers et cargo du constructeur américain. "Le très bon niveau d'activité ce trimestre de la division aérostructures confirme la fin des difficultés liées au programme d'internalisation des pièces primaires d'aérostructure rencontrées au deuxième semestre 2018", se félicite-t-il. La branche systèmes d'interconnexion poursuit son accélération, avec une croissance de 12,3% à 80,5 millions d'euros à taux de change constants. Elle est "portée par l'activité de services et les nouveaux contrats avec Mitsubishi MRJ (l'avion régional du constructeur japonais, ndlr) et les équipementiers cabines". En 2019, le groupe table sur "une croissance organique significative de son chiffre d'affaires hors effets de change" et entend "mettre en oeuvre des investissements importants pour finaliser le plan Transformation 2020".